PUBG Mobile Dünya Şampiyonası’nda Türk takımlarının başarısı!

PUBG Mobile Dünya Şampiyonası 2021'in şampiyonu belli oldu. Finallerde yarışan Türk takımları, başarılı performansları sayesinde milyonlarca lira kazandı.

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PUBG Mobile Dünya Şampiyonası 2021’in (PMGC) kazanan takımı Nova Esports oldu. Genel sıralamada şampiyonayı ilk sırada tamamlayan Nova Esports, toplamda 222 puan ve 101 öldürme sayısıyla 1.5 milyon Dolar üzerinde büyük ödülün de sahibi oldu.

Rus takım Navi, 175 puanla ikinci sırada yer alırken, Irak takımı NGX ise 166 puanla turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. Türkiye’yi temsil eden S2G Esports, toplamda 150 puan ile 16 takımın yer aldığı büyük finalleri 4’üncü sırada tamamlarken, Kaos Next Rüya ise 141 puanla 6’ncı sıraya yerleşti.

Böylelikle şampiyonada Doğu ve Batı takımlarının arasındaki rekabetin de yükselişi yaşandı. Geçen yıl finallerde en iyi beş takımdan dördü Doğu takımlarındandı. Bu yıl ise Türkiye, Irak ve Rusya’nın yükselişiyle birlikte ilk beşteki takımların üçü Batı liginden oldu.

TÜRK TAKIMLARINA MİLYONLARCA TL ÖDÜL

Final aşamasında 4’üncü olarak 150 bin Dolar ödül kazanan S2G Esports, şampiyona toplamında 231 bin 750 Dolar (3,1 milyon TL) gelire ulaşmış oldu. Batı ligi şampiyonu olarak finallere adını taşıyan Kaos Next Rüya ise finallerde 6’ncı sırada tamamlayarak 60 bin Dolar, toplamda ise 482 bin 500 Dolar (6,5 milyon TL) ödülü kasasına götürdü. Şampiyonayı 15’inci sırada tamamlayan Fenerbahçe Espor ise turnuva genelinde toplam 95 bin 500 Dolar (1,3 milyon TL) ödül ile kazanmayı başardı.

“TÜRK TAKIMLARI İLE GURUR DUYDUK”

PUBG Mobile Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz Büyük Finaller sonrası şöyle konuştu: “PUBG Mobile esporu için rekor kırılan bir yıl oldu. Dünya Şampiyonası’nda Türk takımlarının başarılı performansları ile gurur duyduk. Geçen yıl ilk 16’da 2 Türk takımı vardı, bu yıl ise ilk 6’da. Bu başarılarla, takımlarımız için inanılmaz bir prestij ve milyonlarca lira gelir kapısı açılmış oldu. Önümüzdeki yıl PUBG Mobile esporuna yeni bölgeler ve turnuvalar ekleniyor. Çok daha rekabetçi, çok daha fırsat dolu bir sezon olacak. S2G, Kaos Next Rüya, Fenerbahçe Espor takımlarımızı tekrardan bu yılki başarıları için kutluyorum.”