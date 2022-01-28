Rafael Nadal, Avustralya Açık’ta finalde! Tarih yazmak için çıkacak…

Avustralya Açık yarı finalinde 4 sete giden maçta Matteo Berrettini'yi 3-1 mağlup eden İspanyol tenisçi Rafael Nadal 6. kez finale yükseldi. 36 yaşındaki tenisçi şampiyon olursa daha önce kimsenin başaramadığı bir zafere imza atacak.

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Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler yarı final maçında Rafael Nadal ile Matteo Berrettini karşı karşıya geldi.

Nadal, rakibini 3, 6-2, 3-6 ve 6-3’lük setlerle 3-1 yenerek finale yükselen isim olmayı başardı. İspanyol raket bu sonuçla birlikte Avustralya Açık’ta 6, grand slamlerde 29. kez finalde yer almayı başardı. Zaferin ardından büyük bir sevinç yaşayan tecrübeli sporcu gözyaşlarına hakim olamadı.

Tek şampiyonluğunu 2009’daki finalde alan Nadal yeni bir zafer hikayesi yazmak için korta çıkacak.

Nadal, tarihte hiçbir erkek tenisçinin sahip olamadığı 21 grand slam şampiyonluğunu arayacak. Yarı finalin diğer maçında Medvedev ve Tsitsipas karşı karşıya gelecek. Kazanan finalde Nadal’ın rakibi olacak.

TARİHİ REKOR İÇİN ÇIKACAK

Novak Djokovic ve Roger Federer ile birlikte 20’şer şampiyonlukla en çok grand slam zaferi yaşayan erkek tenisçi rekorunu paylaşan Rafael Nadal, Pazar günü oynanacak final maçına rekoru tek başına ele geçirmeye çalışacak.

Nadal, Rus Medvedev ile bugüne kadar oynadığı 4 maçın 3’ünde, Tsitsipas karşısında da 9 maçın 7’sinde kazanan taraf oldu. İspanyol tenisçi, Avustralya Açık’taki tek şampiyonluğunu 2009 yılında Federer’i 3-2 yenerek elde etmişti.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki tenisçi, “Çok iyi başladım. Son zamanlardaki en iyi başlangıcımdı. Üçüncü sette servisim düşmeye başladı. Sonuçta toparlayıp maçı kazanabilmek önemli. Tekrar finalde olmak benin için çok şey ifade ediyor” şeklinde konuştu.