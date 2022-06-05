Rafael Nadal Casper Ruud’u yenip şampiyon oldu

Fransa Açık Tek erkekler finalinde, Norveçli Casper Ruud'u yenen İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 14. Roland Garros şampiyonluğuna ulaştı.

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Fransa Açık (Roland Garros) tek erkekler finalinde turnuvanın dikkat çeken ismi Casper Ruud, ‘Toprak Ağası’ olarak tanınan Rafael Nadal ile karşılaştı. Rafael Nadal, kariyerinin ilk Grand Slam finaline çıkan Casper Ruud’u set vermeden yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Rakibi karşısında oldukça üstün bir performans sergileyen Nadal, Ruud’u 6-3, 6-3 ve 6-0’lık setlerle 3-0 yenerek şampiyon oldu. İspanyol tenisçi böylece geçtiğimiz yıl Novak Djokovic’in kazandığı Fransa Açık'ta bir yıl aranın ardından yeniden şampiyonluğa ulaştı. Nadal Fransa Açık’taki 14, toplamda 22'nci Grand Slam şampiyonluğunu kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

RUUD İLKİ BAŞARMIŞTI

Cilic’i yenen 23 yaşındaki Casper Ruud, kariyerinin ilk Grand Slam final biletini almıştı. Ruud ayrıca Roland Garros tarihinde de finale çıkan ilk Norveçli raket olmuştu.

Öte yandan Rafael Nadal, daha önce Roland Garros'ta finale ilk kez yükselen rakiplerine karşı 8'e 1'lik üstünlük sağlayan Nadal, Ruud’u da mağlup ederek müthiş serisini sürdürdü. İspanyol efsane, Roland Garros finalinde sadece 2014'ta Stanislas Wawrinka'ya mağlup olmuştu.

Nadal’ı Roland Garros finalinde yenen ikinci isim olmak için korta çıkan Ruud ise, efsane rakibi karşısında set alamadı.