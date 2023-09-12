Rafael Nadal, Instagram’da 20 milyon takipçiye ulaşarak rekor kırdı

Rafael Nadal, Instagram'da 20 milyon takipçiye ulaşarak Novak Djokovic'i geride bıraktı ve sosyal medyanın en popüler tenisçisi oldu.

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İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Instagram’da 20 milyon takipçiye ulaşarak tenis dünyasında bir rekora imza attı. Nadal, bu başarısıyla sosyal medyanın en popüler tenisçisi unvanını korudu.

Instagram’da 20 milyon takipçi barajını geçen 37 yaşındaki Nadal, sosyal medya platformlarında bu rakama ulaşan ilk tenisçi rekorunu kırdı.

Sakatlık nedeniyle ocak ayından bu yana kortlara çıkamayan Nadal, Novak Djokovic’in ABD Açık’ı kazanarak 24. grand slam şampiyonluğuna ulaşmasına rağmen popülerliğini sürdürüyor.

37 yaşındaki Nadal, sosyal medya platformlarında 20 milyon takipçi barajını aşan ilk tenisçi oldu. Nadal’ın Facebook’ta 14 milyon, Twitter’ın yeni adı olan X’te ise 15,6 milyon takipçisi bulunmaktadır.

Son dönemde artan başarısına rağmen Djokovic, Instagram’da 13,8 milyon, Facebook’ta 10 milyon ve X’te 9,2 milyon takipçiye sahip.

2022’de emekli olan Roger Federer ise Instagram’da 12 milyon, Facebook’ta 18 milyon ve X’te 12,7 milyon takipçi ile tenisin popüler isimlerinden biri olmaya devam ediyor. (AA)