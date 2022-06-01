Rafael Nadal ve Novak Djokovic’in 4 saat 16 dakika süren müthiş mücadelesi! Yarı finalist…

Roland Garros Çeyrek Final müsabakasında Rafael Nadal ve Novak Djokovic karşı karşıya geldi. Tam 4 saat 16 dakika süren müthiş mücadelenin sonunda İspanyol raket yarı finale yükselen isim oldu.

Sozcu.com.tr

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Roland Garros Çeyrek Final mücadelesinde Novak Djokovic ve Rafael Nadal, ‘erken final’ denilecek bir maç oynarken 31 Mayıs’ta başlayan maç 1 Haziran’da sona erdi. Tenisin iki önemli yıldızı arasında oynanan ve 4 saat 16 dakikalık mücadelenin galibi, son şampiyon Djokovic’i deviren İspanyol tenisçi Rafael Nadal oldu.

İlk seti 6-2’lik skorla net bir şekilde kazanan Nadal, ikinci sete de 3-0’lık avantajla başladı. Ancak Sırp raket Djokovic geri dönmeyi başardı ve ikinci seti 6-4 kazanarak durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü sete de ağırlığını koyan Nadal 6-2’lik üstünlükle durumu 2-1’e getirdi.

Mücadelenin dördüncü seti nefes kesen bir mücadeleye sahne olsa da, 14. şampiyonluğuna giden Nadal 7-6 kazanarak setlerde 3-1’lik üstünlüğü sağladı ve adını yarı finale yazdırdı.

NADAL’IN YARI FİNALDEKİ RAKİBİ

Nadal’ın yarı finaldeki rakibi, Carlos Alcaraz’ı 6-4 ve 6-4’lük setlerle rahat bir şekilde mağlup eden Alexander Zverev oldu. Zverev, kariyerinde ilk kez bir Grand Slam’de 10 galibiyete ulaşarak kayda değer bir dönüm noktasının kilidini açtı.

MÜTHİŞ REKABETTE NADAL ÖNE GEÇTİ

‘Toprak kortun kralı’ olarak bilinen Nadal, Djokovic ile 59. karşılaşmasını kazanarak rekabette 30-29 öne geçti. Nadal ayrıca bu zaferle, geçen yıl Djokovic’e karşı aldığı yarı final yenilgisinin rövanşını kazandı ve Roland Garros’taki rekorunu 113 maçta 110 galibiyete çıkardı.

NADAL: DJOKOVIC’İ YENMENİN TEK YOLU VAR…

Mücadele sonrası mikrofonlara konuşan Nadal, “Novak’a karşı kazanmanın tek bir yolu var: İlk noktadan son noktaya kadar elinizden gelenin en iyisini yapmak. Bu benim için sihirli gecelerden biri” dedi.

Sırp raket Novak Djokovic ise, “Nadal neden harika bir şampiyon olduğunu gösterdi ve zihinsel olarak güçlü kaldı. Şüphesiz bunu hak ediyor. Önemli anlarda daha iyi olan oyuncuydu, iyi başladı ve ben pek iyi başlamadım. İkinci sette ivme kazandım ve oyuna geri döndüğümü düşündüm. Ama tenisini başka bir seviyeye taşımayı başardı” ifadelerini kullandı.