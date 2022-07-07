Rafael Nadal, Wimbledon’dan çekildi

İspanyol raket Rafael Nadal, karın bölgesindeki 7 mm'lik kas yırtığı nedeniyle Wimbledon'dan çekildi.

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Sezonun üçüncü grand slami olan Wimbledon’da Taylor Fritz’i yenerek yarı finale yükselen Rafael Nadal, 4 saat 20 dakika süren maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle turnuvadan çekildi.

Fritz maçının ikinci setinin ortasında sağlık molası alan Nadal, maçı izleyen babasının yanına gelerek “Kortta yığılmamak için istersen devam etme” şeklindeki uyarısına rağmen oyuna dönmüş ve korttan zaferle ayrılmıştı.

İspanyol basınında karın kasında 7 mm’lik bir yırtılma olduğu belirtilen Nadal, bir basın toplantısında düzenleyerek, “Çekilmek zorundayım. Dün sizlerin de görmüş olduğu gibi acı çekiyordum. Kasım da bir yırtık varken devam etmemin bir anlamı yok. Eğer devam edersem, sakatlığım her geçen gün daha da kötüleşecek” ifadelerini kullandı.

Rafael Nadal’ın Wimbledon’dan çekilmesiyle birlikte erkekler finaline yükselen ilk raket Avustralyalı Nick Kyrgios oldu.

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