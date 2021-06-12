Rafael Nadal’ı eleyen Novak Djokovic tarih yazdı!

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Roland Garros'un dev yarı finalinde Novak Djokovic, Rafael Nadal'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Dünya 1 numarası Sırp raket 3-6, 6-3, 7-6 ve 6-2'lik setlerle galip gelirken bu turnuvayı son 16 yılda 13 kez kazanan Nadal'ı eleyerek İspanyol raketin hanedanlığını da yıkmış oldu. Djokovic, 4 saat 11 dakika süren maçta aldığı galibiyetle Fransa Açık yarı finalinde Nadal’ı eleyen ilk tenisçi olarak tarihe geçti

Roland Garros'ta 5, toplamda ise 29. grand slam finalini oynayacak Djokovic, yarın saat 15.30'da Yunan raket Stefanos Tsitsipas ile şampiyonluk maçına çıkacak.