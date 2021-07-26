Rakibinin testi pozitif çıkan boksör Dilara, geçici olarak Avrupa Şampiyonluk kemerini aldı

KEMAL ATLAN /ESKİŞEHİR Eskişehir’de boks sporuna devam eden Dilara Yücel, 80 kilo ile başladığı sporda 69 kiloya kadar düştü. Fazla kilolarından kurtulmasına rağmen boks sporunu severek yapan Yücel, kısa sürede profesyonelliğe adım attı.

KEMER DİLARA’DA

Eskişehir’in ilk kadın profesyonel bokscusu olan Dilara Yücel, profesyonel spor hayatında çıktığı 7 karşılaşmayı da kazandı. Serdar Avcı promotörlüğünde Kadıköy Boks Spor Kulübünün sporcusu Dilara Yücel, son olarak Evrensel Boks Organizasyonu (UBO) tarafından 24 Temmuz'da yapılacak “Boks Gecesi Avrupa Şampiyonluğu Kemer Unvanı” müsabakalarında kadınlar orta siklet kategorisinde ringe çıkmak için Arnavutluk Tiran’a gitti. Dilara Yücel’in karşılaşma öncesinde Gürcistanlı rakibi Nana Chakhvashvılı’nin corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Federasyonun kararına göre Avrupa Şampiyonluk Kemeri otomatikman Dilara Yücel’e geçti.

RİNG 28 AĞUSTOS’TA KURULACAK

Gürcistanlı rakibe ise 1,5 ay süre verilerek kemeri koruma zorunluluğu getirildi. Dilara Yücel, Gürcistanlı rakibi ile 28 Ağustos tarihinde İstanbul’da ringe çıkacak. O tarihe kadar Avrupa Şampiyonluk kemeri ise Dilara Yücel’e ait olacak.