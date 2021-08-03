Ramil Guliyev finale kalamadı | 2020 Tokyo Olimpiyatları

2020 Tokyo Olimpiyatları 200 metrede yarışan milli atlet Ramil Guliyev, yarı finalde 20.31'lik derecesiyle altıncı oldu ve finale kalma şansını kaçırdı.

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2020 Tokyo Olimpiyatları 200 metre erkekler yarı final serisinde yarışan milli atlet Ramil Guliyev, mücadeleyi altıncı sırada tamamladı ve finale yükselemedi.

Yarışı 20.31’le tamamlayan ve bu sezon en iyi derecesini elde eden Guliyev’in bu başarısı finale yükselmesini sağlamadı. Kanadalı atlet Andre Grasse 19.73 saniyede yarışı tamamlayarak ülke rekorunu kırdı ve birinci sırada yer aldı.

İkinci ise, 19.83’le ABD’lil Kenneth Bednarek oldu.