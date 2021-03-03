Red Bull Campus Clutch üniversite öğrencilerini dünya sahnesine taşıyacak

Dünyanın en büyük ve ilk üniversiteler arası global Valorant turnuvası olan Red Bull Campus Clutch, üniversite öğrencilerine hayatlarında bir defa yaşayabilecekleri bir tecrübe yaşatmaya hazırlanıyor. Her üniversite öğrencisine, üniversitesini dünya sahnesinde temsil etme imkanı sunan Red Bull Campus Clutch'ta 1 Mart'ta başlayan kayıt süreci sonrasında eleme heyecanı da 22 Mart'ta başlayacak. Türkiye'deki 80 üniversitede kurulan 5 kişilik takımlar, Valorant oyununda Türkiye'yi ve üniversitesini temsil etmek için mücadele edecek. Red Bull Campus Clutch ile ilgili detaylı bilgi RedBull.com/campusclutch adresinde.

Türkiye elemelerinin 14 Mayıs tarihine kadar devam edeceği Red Bull Campus Clutch'ta Türkiye finali ise 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Elemelerin en iyi 1, finalin ise en iyi 3 oyun üzerinden oynanacağı Red Bull Campus Clutch'ta Türkiye şampiyonu olan takım 18-20 Haziran tarihleri arasında İspanya'da düzenlenecek ve 53 ülke temsilcisinin katılacağı Dünya Finali'ne katılma hakkını da elde edecek.

Dünya Finali'nde mutlu sona ulaşan üniversite 20 bin Euro'luk ödülün yanı sıra Valorant Masters'ta mücadele eden dünyanın en iyi Valorant oyuncularıyla tanışma şansına da sahip olacak. Üniversite öğrencilerine özel ilk Valorant turnuvası 2020 yılında piyasaya girdikten sonra gaming dünyasının en çok ilgi çeken oyunu haline gelen Valorant'ı, yaklaşık 18 milyon oyuncu oynuyor.

Beşer kişiden oluşan takımların karşı karşıya geldiği oyunda, bir maç 25 tur üzerinden kurgulanıyor. Twitch üzerinden ‘Tek oyunun bir günde izlenme rekoru'nu 34 milyon izlenmeyle eline geçiren Valorant, en çok oynanan oyun olma yolundaki gelişimini de sürdürüyor.

Dünyanın en önemli ve yenilikçi Valorant turnuvalarından biri olan Red Bull Campus Clutch ise üniversite öğrencilerini bir araya getiren ilk Valorant turnuvası olma özelliğine sahip.