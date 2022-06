Ringde akıl sağlığını kaybetti, hastanede vefat etti! Mntungwa: ‘İntiharı düşünüyorum’

Güney Afrika’da düzenlenen WBF Afrika hafif siklet unvan maçında Simiso Buthelezi ve Siphesihle Mntungwa karşı karşıya gelirken, 24 yaşındaki Buthelezi dövüş sırasında aklını yitirmiş ve birkaç gün sonra trajik şekilde hayatını kaybetmişti.

Mntungwa’ya karşı unvan maçında ringe çıkan Buthelezi, son raundun bitimine kısa süre kala art arda yumruklarla rakibini iplerin arasına sıkıştırmıştı. Ancak hakemin dövüşü tekrar başlatmasından sonra rakibi yerine yumruklarını boşluğa savurdu. Buthelezi’nin durumunun iyi olmadığını fark eden hakem maçı bitirirken, 24 yaşındaki dövüşçü hastaneye kaldırıldı.

Very scary in South Africa please for Simiso Buthelezi (4-1). At 2:43 of the 10th & final round, Siphesihle Mntungwa (7-1-2) falls through the ropes but then Buthelezi appears to lose his understanding of the present situation. Mntungwa takes the WBF African lightweight title pic.twitter.com/YhfCI623LB

— Tim Boxeo (@TimBoxeo) June 5, 2022