Ringde akıl sağlığını kaybetti, hastanede vefat etti! Mntungwa: ‘İntiharı düşünüyorum’

Güney Afrika'daki bir unvan maçında ringdeyken aklını yitiren boksör Simiso Buthelezi birkaç gün sonra hayatını kaybederken, rakibi Siphesihle Mntungwa da intihar etmeyi düşündüğünü söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Güney Afrika’da düzenlenen WBF Afrika hafif siklet unvan maçında Simiso Buthelezi ve Siphesihle Mntungwa karşı karşıya gelirken, 24 yaşındaki Buthelezi dövüş sırasında aklını yitirmiş ve birkaç gün sonra trajik şekilde hayatını kaybetmişti.

Mntungwa’ya karşı unvan maçında ringe çıkan Buthelezi, son raundun bitimine kısa süre kala art arda yumruklarla rakibini iplerin arasına sıkıştırmıştı. Ancak hakemin dövüşü tekrar başlatmasından sonra rakibi yerine yumruklarını boşluğa savurdu. Buthelezi’nin durumunun iyi olmadığını fark eden hakem maçı bitirirken, 24 yaşındaki dövüşçü hastaneye kaldırıldı.

Very scary in South Africa please for Simiso Buthelezi (4-1). At 2:43 of the 10th & final round, Siphesihle Mntungwa (7-1-2) falls through the ropes but then Buthelezi appears to lose his understanding of the present situation. Mntungwa takes the WBF African lightweight title pic.twitter.com/YhfCI623LB — Tim Boxeo (@TimBoxeo) June 5, 2022

“KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİM”

Durban şehrinde tedavi altına alınan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen genç sporcu, Salı gecesi vefat etti. Mntungwa, Buthelezi’nin ölümünden sonra sosyal medyada tehdit mesajları aldığını açıklarken, kendisini ‘katil’ olarak damgaladıklarını söyledi.

Yerel medyaya konuşan Mntungwa, “Simiso hastaneye kaldırıldığında hakaretlere uğradım. Şimdi hayatını kaybettikten sonra bu durum başka bir seviyeye ulaştı. Artık dayanamıyorum. Benim için tek bir şey kaldı, kendimi öldürmek. Komşularım bile sosyal medyada hakkımda çok çirkin mesajlar attılar. Artık güvende değilim” ifadelerini kullandı.

“TEK İSTEĞİM KAZANMAKTI”

Simiso’yu kendisinin öldürmediğini söyleyen Mntungwa, şöyle devam etti:

“Simiso’yu ben öldürmedim. Bir boks maçında karşılaşmış olabiliriz ama bu ölüm kalım meselesi değildi. Tek istediğim, belki de benim ve ailemin hayatını değiştirmeye yardımcı olacak olan şampiyonluğu kazanmaktı. Küçük kardeşim, halam ve çocukları ile kaldığım evde tek çalışan benim. annem ben dört yaşındayken öldü. Babam hayatta ama onunla görüşmüyoruz. Yani, bu unvanı kazanmak bana finansal olarak yardımcı olacaktı. Ama insanlar beni katil olarak damgaladı. Ölen ben de olabilirdim.”

“ÖLDÜRMEK NİYETİYLE DÖVÜŞMEDİM”

“Şüphesiz Simiso’nun ailesi diğer aileler gibi acı çekiyor. Simiso yeni mezun oldu. Kim bilir, ailesi onun eğitimini bitirmesi için ineklerini bile satmış olabilir. Üzücü ve çok acı verici ama ben onu öldürmek niyetiyle dövüşmedim.”