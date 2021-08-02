Rıza Kayaalp, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Rıza Kayaalp, İranlı Amin Mirzazadeh'i mağlup ederek bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya hedefleyen ancak yarı finalde Kübalı rakibi Nunez’e yenilen Rıza Kayaalp, 130 kilo İranlı Amin Mirzazadeh’i 7-2 yenerek bronz madalya kazanmayı başardı.
Kayaalp, 2012 Londra’daki bronz ve 2016 Rio’daki gümüş madalyadan sonra 3. olimpiyat madalyasını taktı. Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Hamit Kaplan’ın ardından üç olimpiyatta da madalya kazanan ikinci Türk güreşçi unvanıyla spor tarihine geçti.
Bu madalya ile birlikte Türkiye, Tokyo’daki 4. olimpiyat madalyasını kazandı.