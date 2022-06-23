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Rıza Kayaalp’ten altın madalya

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Matteo Pellicone Ranking Serisi'nde grekormen stil 130 kilogramda altın madalyanın sahibi oldu.

Yayınlanma: 00:02 - 23 Haziran 2022 Güncellenme:
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Rıza Kayaalp’ten altın madalya

İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Matteo Pellicone Ranking Serisi'nde grekoromen stil 130 kilogramda mindere çıkan milli güreşçi Rıza Kayaalp, final müsabakasında Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati ile karşılaştı. Rakibini 4-0 yenen Rıza Kayaalp altın madalyanın sahibi oldu.

67 kiloda mücadele eden Furkan Yıldız ise finalde Azerbaycanlı Hasrat Jafarov’a yenilerek gümüş madalya kazandı.

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Altın İtalya Paris Roma