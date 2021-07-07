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Roger Federer, Hubert Hurkacz’a yenilerek Wimbledon’a veda etti

Tenisin yaşayan efsanesi Roger Federer, çeyrek finalde 18 yaşındaki Hubert Hurkacz'tan set alamadı ve Wimbledon'a veda etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:19, 07/07/2021
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Roger Federer, Hubert Hurkacz’a yenilerek Wimbledon’a veda etti

Sezonun üçüncü Grand Slam’i olan Wimbledon’da Roger Federer, turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Turnuvaya 6 numaralı seri başı olarak katılan 39 yaşındaki raket, 18 yaşındaki rakibi Hubert Hurkacz’a 3-0’la mağlup oldu.

8 kez Wimbledon şampiyonluğu yaşayan Federer, ilk seti 6-3 kaybetti ancak ikinci sette sayıya çok yakın olmasına rağmen basit hataları pahalıya mal oldu.

Tenisin efsane ismi, tie-break’e giden ikinci sette art arda iki oyunda yaptığı hatalar Federer’i Hurkacz karşısında 2-0’ye düşürdü.

Wimbledon seyircisinin kendisine moral verme çabaları da olumsuz sonuçlandı. 3. sette rakibi karşısında üç servisini de kırdıran Roger Federer, son seti 18 yaşındaki Polonyalı rakibine 6-0’la kaybetti.

Wimbledon’ın diğer yarı finalinde Novak Djokovic ile Denis Shapovalov karşı karşıya gelecek. Robert Hurkacz’ın rakibi ise Berrettini-Auger Aliassime maçının galibi olacak.

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Yayınlanma Tarihi:20:13,