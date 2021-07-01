Roger Federer, Wimbledon’da 3. turda

Sezonun üçüncü Grand Slam’i olan Wimbledon’da Roger Federer, adını 3. tura yükseldi. Tek erkeklerde turnuvaya 6. seri başı olarak katılan Federer, dünya 56 numarası Richard Gasquet önünde ilk set haricinde zorlanmadı ve mücadeleyi 3-0 kazandı.

İlk seti 7-1’lik tie-break ile 7-6 kazanan İsviçreli efsane, ikinci seti 27 dakikada 6-1 ve üçüncü seti de 6-4 ile almayı başardı.

Roger Federer maç boyunca hiç çift hata yapmazken da 9 ‘ace’ attı. Gasquet de maçı 2 çift hata ve 5 kez servis kırma şansını değerlendiremeden tamamladı.

Roger Federer, Wimbledon’ın 3. turunda turnuvanın 29 numaralı seri başı olan Britanyalı Cameron Norrie ile 4. tur için karşı karşıya gelecek.