Roland Garros’ta 95 yıllık zafer! Holger Rune, Stefanos Tsitsipas’ı yıktı

Roland Garros'ta 19 yaşındaki Danimarkalı raket Holger Rune, geçen yılın finalisti Yunan raket Stefanos Tsitsipas'ı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu zaferle birlikte 95 yıl sonra Fransa'da ilk kez bir Danimarkalı raket son sekize kaldı.

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Sezonunun ikinci grand slami Roland Garros’ta 19 yaşındaki Holger Rune, geçen yılın finalisti Stefanos Tsitsipas’ı 3-1 yenerek tarih yazdı.

Danimarkalı Rune, turnuvanın 4 numaralı seribaşı olan Tsitsipas’ı yenip çeyrek finale yükseldi. 19 yaşındaki genç raket, aldığı bu zaferle 1925’ten bu yana Paris’te son sekize kalan ilk Danimarkalı tenisçi oldu.

Roland Garros’a kadar kariyerinde grand slam galibiyeti olmayan Rune, maçı 7-5, 3-6, 6-3 ve 6-4’lük setlerle kazanarak çeyrek finalde Norveçli raket Casper Ruud’un rakibi oldu.

1994’TEN SONRA İLK KEZ

Holger Rune’un galibiyeti birçok ilklere daha sahne oldu. 1994’ten sonra Roland Garros’ta iki genç raket (Carlos Alcaraz) bir grand slamde çeyrek finale kalmayı başardı.

Ayrıca Rune, 1967’den beri herhangi bir Grand Slam’de son sekize kalan ilk Danimarkalı olmayı başardı.