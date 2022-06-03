Roland Garros’ta Casper Ruud tarih yazdı: Finalde Nadal’ın rakibi oldu
Roland Garros'ta erkekler finalinin adı belli oldu. Rafael Nadal'ın ardından Cilic'i yenen 23 yaşındaki Casper Ruud da adını finale yazdırdı. Kariyerinin ilk grand slam final biletini alan Ruud ayrıca Roland Garros tarihinde de finale çıkan ilk Norveçli raket oldu.
Tenis sezonunun ikinci grand slami Roland Garros’ta Pazar günü oynanacak erkekler finali belli oldu. Yarı finalde Alexander Zverev’in sakatlığı sonrasında finale yükselen Rafael Nadal’ın rakibi Casper Ruud oldu.
Turnuvanın 8 numaralı seribaşı ismi Ruud, ilk seti kaybettiği yarı finalde sona doğru rakibini kolay şekilde mağlup etti. İlk seti 6-3 kaybeden Norveçli raket, sonrasındaki setleri 6-4, 6-2 ve 6-2 kazanarak Roland Garros’ta finale yükselen ilk Norveçli raket oldu.
SADECE WAWRINKA’YA YENİLDİ
Fransa’da 14. şampiyonluğunu arayan Rafael Nadal, daha önce Roland Garros’ta finale ilk kez yükselen rakiplerine karşı 8’e 1’lik üstünlük sağladı.
İspanyol efsane, sadece 2014’ta Stanislas Wawrinka’ya mağlup oldu. Ruud, Nadal’ı Roland Garros finalinde yenen ikinci isim olmak için korta çıkacak.