Roland Garros’ta Iga Swiatek bir kez daha finalde
Kadınlar tenisinin dünya 1 numarası Iga Swiatek, 2020'de şampiyon olduğu Roland Garros'ta ikinci kez finale yükseldi.
Tenis sezonunun ikinci grand slami olan Roland Garros’ta ilk finalist Iga Swiatek oldu. Yarı finalde dünya 20 numarası Daria Kasatkina’yı 2-0 yenerek üst üste 34. galibiyetini alan 21 yaşındaki Swiatek, rakibine sadece 3 oyun verdi: 6-2 ve 6-1.
2020’de kazandığı Roland Garros’ta geçen yıl çeyrek finalin ötesine gidemeyen Polonyalı raket, süper formunu Fransa’da da devam ettirdi.
İkinci kez grand slam finaline çıkan Iga Swiatek’in finaldeki rakibi Martina Trevisan-Cori Gauff maçından sonra belli olacak.
Roland Garros’ta kadınlar finali Cumartesi günü oynanacak.