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Roland Garros’ta Iga Swiatek bir kez daha finalde

Kadınlar tenisinin dünya 1 numarası Iga Swiatek, 2020'de şampiyon olduğu Roland Garros'ta ikinci kez finale yükseldi.

Yayınlanma: 17:18 - 02 Haziran 2022 Güncellenme:
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Roland Garros’ta Iga Swiatek bir kez daha finalde

Tenis sezonunun ikinci grand slami olan Roland Garros’ta ilk finalist Iga Swiatek oldu. Yarı finalde dünya 20 numarası Daria Kasatkina’yı 2-0 yenerek üst üste 34. galibiyetini alan 21 yaşındaki Swiatek, rakibine sadece 3 oyun verdi: 6-2 ve 6-1.

2020’de kazandığı Roland Garros’ta geçen yıl çeyrek finalin ötesine gidemeyen Polonyalı raket, süper formunu Fransa’da da devam ettirdi.

İkinci kez grand slam finaline çıkan Iga Swiatek’in finaldeki rakibi Martina Trevisan-Cori Gauff maçından sonra belli olacak.

Roland Garros’ta kadınlar finali Cumartesi günü oynanacak.