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Roland Garros’ta Iga Swiatek yeniden şampiyon

2020'nin şampiyonu Iga Swiatek, Roland Garros'ta 21 yaşında ikinci şampiyonluğuna Coco Gauff'u rahat bir oyunla yenerek ulaştı.

Yayınlanma: 17:21 - 04 Haziran 2022 Güncellenme:
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Roland Garros’ta Iga Swiatek yeniden şampiyon

Teniste sezonun ikinci grand slami olan Roland Garros’ta tek kadınların şampiyonu belli oldu. Dünya 1 numarası Iga Swiatek, 18 yaşındaki ABD’li raket Coco Gauff’u 2-0 yenerek şampiyon oldu.

2020’nin ardındanm bir kez daha Fransa’da mutlu sona ulaşan Polonyalı raket, rakibini 6-1 ve 6-3 ile yenmeyi başardı.

Maça rakibinin iki servisini kırıp 4-0 ile başlayan Swiatek, 7. oyunda da servis kırarak ilk seti 6-1 ile geçti. İkinci sette ise Swiatek servis kırdırarak başladı. 4 ve 6. oyunlarda rakibinin servislerini kıran Dünya 1 numarası 6-3 ile şampiyonluğa ulaştı.

Kariyerinin ikinci grand slam finalinde de kaybetmeyen Iga Swiatek, üst üste 35. maçını kazanarak müthiş serisini sürdürdü.

Coco Gauff kaybettiği final sonrasında yaptığı konuşmada gözyaşlarını tutamadı | Fotoğraf: Reuters

Roland Garros tek erkeklerde ise Rafael Nadal ile Casper Ruud yarın finalde karşılaşacak.

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