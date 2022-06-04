Roland Garros’ta Iga Swiatek yeniden şampiyon

2020'nin şampiyonu Iga Swiatek, Roland Garros'ta 21 yaşında ikinci şampiyonluğuna Coco Gauff'u rahat bir oyunla yenerek ulaştı.

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Teniste sezonun ikinci grand slami olan Roland Garros’ta tek kadınların şampiyonu belli oldu. Dünya 1 numarası Iga Swiatek, 18 yaşındaki ABD’li raket Coco Gauff’u 2-0 yenerek şampiyon oldu.

2020’nin ardındanm bir kez daha Fransa’da mutlu sona ulaşan Polonyalı raket, rakibini 6-1 ve 6-3 ile yenmeyi başardı.

Maça rakibinin iki servisini kırıp 4-0 ile başlayan Swiatek, 7. oyunda da servis kırarak ilk seti 6-1 ile geçti. İkinci sette ise Swiatek servis kırdırarak başladı. 4 ve 6. oyunlarda rakibinin servislerini kıran Dünya 1 numarası 6-3 ile şampiyonluğa ulaştı.

Kariyerinin ikinci grand slam finalinde de kaybetmeyen Iga Swiatek, üst üste 35. maçını kazanarak müthiş serisini sürdürdü.

Roland Garros tek erkeklerde ise Rafael Nadal ile Casper Ruud yarın finalde karşılaşacak.