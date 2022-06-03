Roland Garros’ta müthiş maç sakatlıkla sona erdi! Alexander Zverev gözyaşlarını tutamadı

Roland Garros Tek Erkekler yarı finalinde Alexander Zverev ile Rafael Nadal arasında belki de klasiklere geçebilecek çekişmedeki maçta Alman raket kötü şekilde sakatlandı ve ağladı. Zverev, soyunma odasına tekerlekli sandalyeyle giderken korta koltuk değnekleriyle dönüp seyirciye ve Nadal'a veda etti.

Sozcu.com.tr

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Tenis dünyasında sezonun ikinci grand slami olan Roland Garros’ta turnuvanın şampiyonluk iki güçlü favorisi Rafael Nadal ile Alexander Zverev yarı finalde karşılaştı. İzleyenlere büyük seyir zevki veren maç, ikinci setin tie-break’e giden puanında kötü bir sakatlıkla durdu. Nadal’ın setlerde 1-0 önde olduğu, 6-6 ile tie-break’e giden ikinci setteki sakatlık kortta ve TV başında izleyenleri hatta rakibi İspanyol efsanenin bile yüzünden okunan üzüntüye hapsetti!

Turnuvanın 3 numaralı seribaşı olan Zverev, Nadal’ın uzak köşeye gönderdiği topu forehand ile uzaklaştırmak isterken sağ ayak bileğini çok kötü bir şekilde burktu. Bağırarak yere yığılan 25 yaşındaki oyuncunun ağlaması canlı yayını TV karşısında izleyenlere kadar geldi.

Zverev’in yanına gelen doktoru, oyuncunun biraz toparlanmasıyla tekerlekli sandalye istedi. Nadal’ın da yanına giderek geçmiş olsun dediği Alexander Zverev, sandalyeyle birlikte soyunma odasına gitti.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE DÖNDÜ

Yaklaşık 10 dakika içerisinde Zverev korta geri döndü ancak belki de finalist olarak ayrılacağı Roland Garros’a koltuk değnekleriyle veda etti.

Seyircilerin alkışlarıyla korta çıkan Alman raket, hakem ve rakibi Nadal ile vedalaştı.

Rafael Nadal, Pazar günü Roland Garros’ta 14. şampiyonluğu için finale çıkacak.