Roland Garros’ta şampiyon Novak Djokovic

Sezonun 2. Grand Slam’i olan Roland Garros’ta final nefesleri kesti ve 17 yıl sonra 5. sete uzayan finalde zafere uzanan raket Novak Djokovic oldu.

22 yaşında ilk Grand Slam finaline çıkan Stefanos Tsitsipas, ilk iki seti kazandığı finalde 3 ve 4. setlerde dünyanın 1 numarasını direnemedi. Djokovic, 2-0 geriye düştüğü Roland Garros finalinde Yunan raketi 3-2 mağlup ederek Fransa’da 2. kez şampiyonluğa uzandı.

DJOKOVIC’TEN SÜPER GERİ DÖNÜŞ

Tsitsipas 7-6 ve 6-2 kazandığı setlerin ardından oyundan düştü. Djokovic 3. setin 4. oyununda rakibin servisini kırarak avantajı eline aldı ve 6-2 kazandığı setle birlikte durumu 2-1 yaptı.

4. sette ise Djokovic çok rahat bir oyunla rakibinin ilk iki servisini kırıp durumu 4-0 yaptı ve seti de 6-2 kazanmayı başararak finali son sete taşıdı.

5. setin 3. oyununda Djokovic, Tsitsipas’ın servisini kırdı ve finalde büyük avantajı kaptı. Oynanan diğer oyunlarda Djokovic kendi servislerini koruyarak son seti 6-4 kazanmayı bildi ve Roland Garros şampiyon oldu.

“GERİ DÖNEBİLECEĞİMİ BİLİYORDUM”

Novak Djokovic kazandığı final sonrasında Fransız yaptığı konuşmasında, “Desteğinize çok teşekkürler. Yine müthiş bir atmosfer oldu. Kendi ekibime, bana destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum. 48 saatte belki de 9 saatlik bir tenis serüvenim oldu. İki tane büyük tenisçiye karşı oynadım. Çok zordu. Fiziksel olarak da zorlandım ama bu kupayı çok istedim. 2-0’den geri dönebileceğimi biliyordum” ifadelerini kullandı.

DJOKOVIC: 28. FİNAL, 19. ŞAMPİYONLUK

Novak Djokovic kariyerinin 19. Grand Slam’ini kazanırken, en az kazandığı Roland Garros’ta ise 2. şampiyonluğunu yaşadı. Djokovic ayrıca modern tenis dünyasında 4 Grand Slam’i de birden fazla kazanan ilk isim oldu.

Sırp raket, daha önce 9 kez Grand Slam finalinden eli boş ayrılırken son finalini ise 2016’da Amerika Açık’ta Stan Wawrinka’ya kaybetti.

Djokovic kazandığı bu şampiyonlukla en büyük rakipleri olan 20’şer Grand Slam şampiyonları Roger Federer ve Rafael Nadal’a birer kupa daha yaklaşmış oldu.

17 YIL SONRA BİR İLK

Yarı finalde ‘Toprak Ağası’ Rafael Nadal’ı 3-1 ile geçerek Roland Garros’ta rakibini yarı finalde eleyen ilk isim olan Djokovic, 5. kez çıktığı Roland Garros finaline mutlu sona ulaştı.

Nadal’ın domine ettiği Roland Garros’ta final maçı 17 yıl sonra 5. sete uzadı.

Roland Garros’ta 5. sete uzayan son final 2004 yılında iki Arjantinli raket Gaston Gauido ile Guillermo Coria arasında oynanmıştı.