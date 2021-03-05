Romanya’ya set vermedik

Türkiye U17 Erkek Voleybol Milli Takımı, 2021 CEV U17 Erkekler Avrupa Şampiyonası 1. Raunt elemelerindeki üçüncü ve son maçında Romanya’yı 3-0 mağlup etti. Milliler, 6-9 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası 2. Raunt eleme müsabakasında mücadeleye devam edecek.

Avrupa Şampiyonası 2. Raunt elemelerini ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2021 CEV U17 Erkekler Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek.

SALON: Vlade Divac

HAKEMLER: Stefan Stoyanov (Bulgaristan), Vladimir Jokanovic (Sırbistan)

ROMANYA: Zbengheci, Urian, Chitigoi, Stinea, Vaduva, Martonos, Balog Ciegler (L) (Rebrisorean, Taranu Runcan, Codorean, Abraham, Dinu)

TÜRKİYE: Özgür, Taha Berat, Muharrem, Doğan, Yiğit Hamza, Mert, Tuğrul Mansur (L) (Mehmet Buğra, Ünal)

SETLER: 16-25, 18-25, 19-25

SÜRE: 60 dakika (20′,19′,21′)