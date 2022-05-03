Ronnie O’Sullivan 7. kez Dünya Snooker şampiyonu! Rekor…

Dünya Snooker Şampiyonası finalinde Judd Trump'ı yenen 46 yaşındaki efsane Ronnie O'Sullivan tarih yazdı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Snooker efsanelerinden Ronnie O’Sullivan, 46 yaşında Dünya Snooker Şampiyonası’nı kazanan en yaşlı oyuncu oldu ve Crucible finalinde Judd Trump’ı 18-13 yenerek Stephen Hendry’nin yedi şampiyonluk rekorunu egale etti.

İlk şampiyonluğunu 2001 yılında kazanan O’Sullivan, 45 yaşında altıncı şampiyonluğunu kazanan efsane snooker oyuncusu Ray Reardon’ın da rekorunu kırmayı başardı.

O’Sullivan, BBC’ye verdiği demeçte, “Olabildiğicne rahat olmaya çalıştım ama bu Judd gibi birine karşı aldığım en büyük zafer” dedi ve rakibi Trump’ı “tüm zamanların en iyisi” olarak nitelendirdi.

ÖDÜL 500 BİN STERLİN

2001, 2004, 2008, 2012, 2013 ve 2020 şampiyonluklarına bir yenisini ekleyen O’Sullivan’ın yedi Masters ve yedi Birleşik Krallık Şampiyonası şampiyonluğu da bulunuyor. 46 yaşındaki O’Sullivan bu zaferle 500 bin sterlinlik ödülün sahibi oldu ve ikinci olan Trump da 200 bin sterlin kazandı.