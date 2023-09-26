Runkara’nın parkur rotasına Anıtkabir dahil edildi

Parkur güncellemesi yapılan Runkara Uluslararası Yarı Maratonu'nın rotasına Anıtkabir de ekledi.

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Ankara’nın ilk uluslararası yarı maratonu olan ‘Runkara Uluslararası Yarı Maratonu’nda parkur güncellemesi yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Ankara’nın başkent oluşunun 100’üncü yılında Runkara Uluslararası Yarı Maratonu Anıtkabir’i de kapsayan bir rotada koşulacak.

4 binin üzerinde profesyonel ve amatör atletin katılımı beklenen Runkara, Yarı Maraton, Meydan Okuma Koşusu, Eğlence Koşusu, Aile Koşusu olarak yine dört farklı etaptan oluşacak.

8 Ekim’de koşulacak Runkara Uluslararası Yarı Maratonu Anıtkabir’de başlayacak ve ATO Congresium’da son bulacak. Meydan Okuma Koşusu ve Eğlence Koşusu Anıtkabir’de gerçekleşecek ve koşunun ardından servislerle ATO Congresiuma geçiş yapılacak.

7 Ekim’de koşulacak Aile Koşusu ise Ankara’nın en ideal koşu parkurlarından birine sahip olan 30 Ağustos Zafer Parkında gerçekleşecek. (DHA)