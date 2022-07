Rus hokey yıldızı Ivan Fedotov, Amerika’ya gidecekken tutuklandı

Rusya-Ukrayna savaşı her iki ülkenin sporcuları için kabus olmaya devam ediyor. Ukrayna’da birçok sporcu ülkelerini savunurken hayatını kaybederken, Rus sporcular da karşı karşıya kaldıkları yasaklamalarla başa çıkmaya çalışıyor. Bu durumun son kurbanı Rus hokey yıldızı Ivan Fedotov oldu.

Olimpiyat gümüş madalyası bulunan 25 yaşındaki Ivan Fedotov, Amerikan NHL takımı Philadelphia Flyers ile 1 milyon euro değerinde bir sözleşme imzaladı. Ancak iki gün önce Rus sivil askeri tarafından gözaltına alındı ve ilk olarak St. Petersburg’daki ordu kayıt bürosuna götürüldü. KHL liginin en iyi kalecisi olarak kabul edilen Ivan Fedotov, Ukrayna’da savaşmak için asker toplama çağrısına uymamakla suçlanıyor.

Rusya’nın Ukrayna’da devam eden operasyonu için 49 yaşına kadar olan Rus erkeklerin askere alınmasına zorunluluk getirilmişti. Bu çağrıya uymayanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ihanet etmiş sayılıyor.

Philadelpiha Flyers Genel Müdürü Chuck Fletcher, kulübün durumun farkında olduğunu ancak “şu anda başka bir yorum yapmayacağını” söyledi.

Per Russian media, Fedotov fell ill during the detainment at the military enlistment office and had to be taken away with an ambulance. Knowing the Russian regime’s usual treatment of it’s own citizens, I hope Fedotov is alright. https://t.co/j180M6SOY1 pic.twitter.com/UOogVzEkxH

— Karl Månsson (@karl_khl) July 2, 2022