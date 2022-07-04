Rus hokey yıldızı Ivan Fedotov, Amerika’ya gidecekken tutuklandı

Rus hokeyinin yıldız oyuncusu NHL'de oynamak için ABD takımı ile sözleşme imzaladıktan günler sonra Rus sivil askerinin düzenlediği operayonla tutuklandı.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşı her iki ülkenin sporcuları için kabus olmaya devam ediyor. Ukrayna’da birçok sporcu ülkelerini savunurken hayatını kaybederken, Rus sporcular da karşı karşıya kaldıkları yasaklamalarla başa çıkmaya çalışıyor. Bu durumun son kurbanı Rus hokey yıldızı Ivan Fedotov oldu.

Olimpiyat gümüş madalyası bulunan 25 yaşındaki Ivan Fedotov, Amerikan NHL takımı Philadelphia Flyers ile 1 milyon euro değerinde bir sözleşme imzaladı. Ancak iki gün önce Rus sivil askeri tarafından gözaltına alındı ve ilk olarak St. Petersburg’daki ordu kayıt bürosuna götürüldü. KHL liginin en iyi kalecisi olarak kabul edilen Ivan Fedotov, Ukrayna’da savaşmak için asker toplama çağrısına uymamakla suçlanıyor.

Rusya’nın Ukrayna’da devam eden operasyonu için 49 yaşına kadar olan Rus erkeklerin askere alınmasına zorunluluk getirilmişti. Bu çağrıya uymayanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ihanet etmiş sayılıyor.

Philadelpiha Flyers Genel Müdürü Chuck Fletcher, kulübün durumun farkında olduğunu ancak “şu anda başka bir yorum yapmayacağını” söyledi.

Per Russian media, Fedotov fell ill during the detainment at the military enlistment office and had to be taken away with an ambulance. Knowing the Russian regime’s usual treatment of it’s own citizens, I hope Fedotov is alright. https://t.co/j180M6SOY1 pic.twitter.com/UOogVzEkxH — Karl Månsson (@karl_khl) July 2, 2022

2 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Fedotov’un tutuklanması, Rus ordusuyla yakın bağları olan CSKA’dan ayrılmasının intikamı olarak yorumlandı. CSKA’nın eski oyuncusu olan 25 yaşındaki kaleci, resmi olarak asker kabul ediliyor. Ve askerlik hizmetinden kaçmakla suçlanırsa, iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

HASTANEYE KALDIRILDI

Gözaltına alındıktan sonra stres kaynaklı mide ağrısıyla hastaneye kaldırılan Fedotov, Severomorsk deniz karakoluna götürüldü. Eski arktik liman kenti, Putin’in Kuzey filosunun merkezi olarak kabul ediliyor. Oyuncunun 25 yaşındaki eşi Nadezhda Korzhneva yaşananlar hakkında yorum yapmazken, avukatı Alexei Ponomaryev sporcunun askerlik hizmetinden kaçmadığını söyledi ve gördüğü muameleyi kınadı: “Ivan kendini kötü hissediyor. Uygun tıbbi tedaviyi alamıyor.”

Öte yandan Fedotov’un St. Petersburg buz pateni pistinde tutuklandığı anın videosu ortaya çıkarken, bir kadının ambulansa binmeye çalıştığı ancak engellendiği görülüyor. Rus medyasında çıkan haberlere göre, bu kişinin Fedotov’un annesi. Fedotov’un şu an nerede olduğu ailesi tarafından bilinmiyor.