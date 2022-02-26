Rus raket Andrey Rublev’den savaşa tepki! Kameraya yazdı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından tüm dünya tepkisini gösterirken, Rus sporcular da 'Savaşa hayır' mesajları veriyor. Rusya'da forma giyen futbolcu Smolov'dan sonra Rus tenisçi Rublev de savaşa sessiz kalmadı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Erkekler tenisi Dubai Açık’ta kozlarını paylaşırken, dünyanın 7 numarası Rus tenisçi Andrey Rublev, yarı finalde Hubert Hurkacz’ı 2-1 mağlup edip finale yükseldiği karşılaşmanın ardından Rusya-Ukrayna savaşına dair tepkisini kameraya imza atarak gösterdi!

Rusya’nın Ukrayna’ya işgaline tepki gösteren Rus raket, tenis dünyasının geleneği olan kamera imzalama sırasında “No war please” – “Savaşa hayır, lütfen” yazdı.

24 yaşındaki tenisçi, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına tepki gösteren Rus sporculardan biri olurken, sosyal medyada da kendisine büyük destek verildi.

SMOLOV: SAVAŞA HAYIR

Daha öncesinde ülkesinin takımlarından Dinamo Moskova’da forma giyen Rus milli futbolcu Fedor Smolov da Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı harekata tepki gösteren isimlerden birisi oldu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Smolov, “Savaşa hayır” dedi.

İlginizi Çekebilir Polonya'nın Rusya kararının ardından Lewandowski'den ilk sözler

İlginizi Çekebilir Abramovich'in kızı Putin'i hedef aldı: 'Kremlin'in en başarılı yalanı...'