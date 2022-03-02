Rus takımı elendi, Fenerbahçe Opet yarı finale yükseldi
Fenerbahçe Opet, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Rus takımlarının organizasyonlardan ihraç edilmesiyle birlikte çeyrek finalde Lokomotiv Kaliningrad Region ile oynayacağı maçları 3-0, 3-0 hükmen kazandı ve adını Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yazdırdı.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu, Rusya Federasyonuna bağlı takımların Avrupa kupalarından resmen ihraç edildiğini duyurdu. CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek finalinde Rusya’nın Lokomotiv Kaliningrad Region takımı ile karşılaşması gereken Fenerbahçe Opet, bu kararla direkt olarak yarı finale yükseldi.
Fenerbahçe Opet, yarı finalde VakıfBank ile Polonya’nın Developres Rzeszow takımları arasındaki çeyrek final eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.