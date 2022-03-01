Rus ve Belaruslu patenciler men edildi

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya yaptırımlar spor dünyasında da devam ediyor. Futbol ve basketbolun ardından Uluslararası Paten Birliği de Rusya ile Belarus'un sporcularına kapılarını kapattı!

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uluslararası Paten Birliği (ISU), Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Salı günü Rus ve Belaruslu patencilerin tüm uluslararası buz pateni yarışmalarına katılmalarını askıya aldı.

ISU’dan yapılan açıklamada, patencilerin ISU şampiyonalarına ve diğer etkinliklere katılmasının yasaklanacağı belirtildi.

Açıklamada, “ISU Konseyi, Ukrayna’daki ISU Üyeleri, Ukrayna Sürat Pateni Federasyonu ve Ukrayna Artistik Patinaj Federasyonu ile tam dayanışmasını bir kez daha teyit ediyor. ISU Konseyi, insani yardım olanaklarını değerlendirecek.

Yönetim, askıya almanın derhal yürürlüğe gireceğini ve bir sonraki duyuruya kadar yürürlükte kalacağını söyledi.

Bu karar sonrasında Fransa’nın Montpellier şehrinde 23-26 Mart tarihlerinden düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda Rus ve Belaruslu sporcular sahne alamayacak.

Rus patenciler Pekin Oyunları’nda (kadınlarda 2, çiftte 2 ve dansta 1) beş ayrı madalya toplamıştı.