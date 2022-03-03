Rusya ve Belarsus’a bağlı sporculara men

Dünya Taekwondo Federasyonu, Rusya ve Belarus’a bağlı sporcuların bir sonraki duyuruya kadar yarışmalara katılamayacakları yönünde karar aldı.

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Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) Yönetim Kurulu, Ukrayna'da devam eden savaş ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) aldığı kararlar sonrasında, Chungwon Choue başkanlığında tele konferans yoluyla olağanüstü olarak toplandı.

Toplantıya Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ile Federasyon Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya da katıldı. Yönetim kurulu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ve masum hayatlara yönelik saldırıları kınadığını bildirdi. Toplantıda, bu savaşın barışçıl bir şekilde son bulması umutları dile getirildi.

WT Yönetim Kurulu, IOC'nin tavsiyeleri doğrultusunda Rusya ve Belaruslu sporcu ile yetkililerin bir sonraki duyuruya kadar WT etkinliklerinde mücadele etmelerine izin verilmeyeceğine karar verdi.

Yönetim kurulu, sporcuları hükümetlerinin kontrolleri dışında aldığı kararlar nedeniyle cezalandırılmalarının adil olmadığını ifade ederken, alınan kararın tüm katılımcıların güvenliği ve yarışmaların bütünlüğünü korumak adına bunun zor ama gerekli bir karar olduğunu bildirdi.