Sabalenka ve Gauff, ABD Açık finalinde

ABD Açık'ın kadınlar finalinde Aryna Sabalenka ile 19 yaşındaki Coco Gauff karşılaşacak. Final 10 Eylül Pazar günü oynanacak.

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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık’ta kadınlar teklerde iki genç yetenek finale yükseldi. 25 yaşındaki Aryna Sabalenka ve 19 yaşındaki Coco Gauff, New York’ta düzenlenen turnuvanın 11. gününde oynanan yarı final maçlarında rakiplerini mağlup etti.

Sabalenka, dünya sıralamasının 17 numarası Madison Keys’i 2-1 mağlup ederek finale yükselen ilk isim oldu. Belaruslu raket, ilk seti 6-0 kaybettikten sonra sonraki iki seti 7-6’lık skorlarla kazandı.

Gauff ise 6 numaralı seribaşı Karolina Muchova’yı 6-3 ve 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup etti ve finale yükselmeyi garantiledi.

Amerikalı raket, böylece 2017’de turnuvada yarı final oynayan Serena Williams’tan sonra bunu başaran en genç ABD’li tenisçi oldu.

25 yaşındaki Belaruslu tenisçi böylece şampiyon olduğu 2023 Avustralya Açık’tan sonra kariyerinin 2’nci grand slam finaline çıkmaya hak kazandı.

Sabalenka ve Gauff, 10 Eylül Pazar günü oynanacak finalde karşı karşıya gelecek. (AA)