Sabri Kıroğlu Brezilya vizesini aldı

Dünya Şampiyonu işitme engelli karateci Sabri Kıroğlu, üst süte aldığı 5. Türkiye şampiyonluğu ile birlikte Brezilya’da yapılacak olan İşitme Engelliler Olimpiyatları'na gitmeye hak kazandı.

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Geçtiğimiz yıl İran'da yapılan İşitime engelliler Dünya Şampiyonası’nda Kata da ferdi ve takım halinde dünya şampiyonu olan Düzce Belediyesi Spor Akademisi Kulübü Milli sporcusu Sabri Kıroğlu, Gaziantep'te yapılan Türkiye Şampiyonası’nda birinci oldu. Üst üste 5. defa ferdi kata Türkiye Şampiyonu olan Milli sporcu Kıroğlu şampiyon olmasıyla birlikte olimpiyat vizesini de aldı.

Brezilya'da 1-15 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda Türkiye Milli Takım forması ile yarışacak olan Milli sporcu Sabri Kıroğlu, şampiyonlukları arasına olimpiyat madalyasını da koymak için ter dökecek.