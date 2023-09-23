Sahte trafik denetimi yapan Maltepesporlu futbolcu gözaltına alındı
Trafikte sahte denetim yaparak araçları kenara çektiren ve ardından gözaltına alınan Sadettin K.'nın Maltepespor'da futbolcu olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Beyoğlu’nda trafikte denetim yapar gibi araçları durdurmaya çalışan kişi o anları videoya çekerek sosyal medyadan paylaştı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan Sadettin K. gözaltına alındı. Sadettin K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Maltepespor’da futbolcu olduğu ortaya çıktı.
VİDEOYU SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda 14 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinde telefonun ışığını yakarak trafikte denetim yapıyormuş gibi davranan kişi o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Polis, trafik güvenliğini tehlikeye sokan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Araştırmalar sonucunda şüphelinin Sadettin K. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Saadettin K.’ya “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen Sadettin K. serbest bırakıldı. Sahte denetim anlarını sosyal medyadan yayınlanan Sadettin K.’nın Maltepespor’da futbolcu olduğu öğrenildi. (DHA)