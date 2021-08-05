Salih Korkmaz’ın büyük şanssızlığı! Tokyo 2020

Milli yürüyüşcüler Salih Korkmaz, Şahin Şenoduncu ve Abdülselam İmuk, erkekler 20 kilometre yürüyüşünde dereceye giremedi.

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Milli yürüyüşcüler Salih Korkmaz sakatlanarak yarışı terkederken, Şahin Şenoduncu ve Abdülselam İmuk olimpiyata veda ettiler.

Japonya’nın Sapporo kentindeki Odori Park’ta gerçekleştirilen erkekler 20 km yürüyüş mücadelesinde sporcularımızdan Şahin Şenoduncu 1:27:39’luk derecesiyle 34’ücü, Abdülselam İmuk 1:32:27 ile 48’inci olurken, yarışı ilk 10 içerisinde götüren Salih Korkmaz, sakatlık yaşadı. 3 sporcu da Tokyo’ya veda etti.

Yarışta ön sıraları zorlayan Salih Korkmaz, adalesinde yaşadığı çekme sonrası temposunu kaybetti. Büyük bir şanssızlık yaşayan Salih Korkmaz, acı içinde yarışa bir süre daha devam etmesine rağmen, daha sonra sakatlığı nedeniyle yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Parkuru 1 saat 21 dakika 5 saniyede tamamlayan İtalyan atlet Massimo Stano altın madalya kazandı. Gümüş madalyayı 1.21.14’lük derecesiyle Japon Koki Ikeda alırken vatandaşı Toshikazu Yamanishi 1.21.28’lik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Rekorların sporcusu Salih Korkmaz

Salih Korkmaz, 2016 Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası’ndaki 40:45.53’lük 10.000 metre pist performansıyla gümüş madalya kazanarak, bu derecesiyle Türkiye rekorunun da yeni sahibi olmuş ve bu seviyedeki bir şampiyonada madalya kazanan ilk Türk yürüyüşçü olarak tarihe geçmişti. 14 Temmuz 2019’da 1:21:32 ile Türkiye rekorunu kırıp Gavle’deki U23 Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya elde etmişti. 24 Ağustos 2019’da Beyaz Rusya Uluslararası Yürüyüş Şampiyonası’nda kendine ait Türkiye büyükler ve U23 rekorlarını 1:20:34 ile geliştirmişti.