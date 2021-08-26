Sami Baki Kıymet rekorla Avrupa şampiyonu

Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası’nda U15 96 kiloda yarışan Sami Baki Kıymet, toplamda 5 rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

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Poloya'nın Ciechanow kentinde devam eden Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nın altıncı günün de milli sporcular 3 altın 4 gümüş madalya kazandı.

Erkekler U15 96 kiloda yarışan Sami Baki Kıymet koparmada 127 kilo ile altın, silkmede 145 kilo ile altın, toplamda ise 272 kiloluk derecesiyle koparma, silkme ve toplamda 5 rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu ve İstiklal Marşı’nı coşkuyla okuttu.

Kadınlar U15 81 kiloda yarışan Büşra Çan koparmada 84 kilo ile gümüş, silkmede 100 kilo ile gümüş, toplamda ise 184 kiloluk derecesiyle Avrupa ikinciliğini elde etti. U17 64 kilo da yarışan Zerda Çağlar koparmada 78 kilo ile gümüş, silkmede 95 kilo ile 4. ,toplamda ise 173 kiloluk derecesiyle 4. oldu.

Milliler 50 madalyaya ulaştı

Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar, elde edilen başarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Madalyaya uzanan genç sporcularımızı, kulüplerimizi ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Halter olarak özellikle alt yapıda önemli başarılar elde etmek bizleri gururlandırıyor” dedi.

Şampiyonada millilerimizin madalya sayısı 21 altın, 20 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 50 madalyaya ulaştı.