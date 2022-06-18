Sami Baki’den 2 bronz madalya

Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda Sami Baki Kıymet 2 bronz madalya kazandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meksika'da devam eden Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda Erkekler 102 kiloda yarışan sporcu Sami Baki Kıymet ise silkmede 163, toplamda da 295 kiloluk dereceleriyle 2 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Milli sporcu koparmada elde ettiği 132 kiloluk kaldırışıyla yarışmayı dördüncü sırada tamamladı.

Milliler yedinci gün sonunda toplamda elde ettiği madalya sayısı ise 5 altın, 8 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 18 oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, sporcuları ve antrenörleri elde ettikleri derecelerden dolayı tebrik etti.