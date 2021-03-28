Şampiyon yüzücü Defne Arcan İçözü trafik kazasında ağır yaralandı

YAŞAR ANTER / MUĞLA – Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Bodrumspor Kulübü'nde lisanslı yüzücüsü ve bir çok birincilikleri bulunan Defne Arcan İçözü, akşam saatlerinde Milas istikametinden Bodrum'a gelirken kullandığı motosiklet ile Torba kavşağında kaza yaptı. Yoldan geçen vatandaşların çağırdığı ambulans ile Bodrum Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan İçözü, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Tek taraflı meydana geldiği belirtilen kaza ile ilgili polis bölgedeki kameraları incelemeye aldı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altın olan İçözü'nün kaburgalarında ve köprücük kemiğinde kırıklar olduğu, kafatasında da çatlak olduğu belirtildi.

Defne Arcan İçözü’nün Masterlar Salon Türkiye Şampiyonluğu, açık deniz yüzme yarışında ve bir çok özel yarışlarda madalyalarının olduğu öğrenildi.