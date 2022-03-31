Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçta Vakıfbank, Fenerbahçe Opet’i yendi
Vakıfbank, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet'i 3-1 yendi.
CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Vakıfbank, Fenerbahçe Opet’i 25-21, 25-20, 22-25 ve 25-18’lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 6 Nisan Perşembe günü Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanacak
Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayacak takım, yarı final turunu maç yapmadan geçen İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano ile finalde karşılaşacak.
- 1. Set: VakıfBank -Fenerbahçe Opet: 25-21
- 2. Set: VakıfBank -Fenerbahçe Opet: 25-20
- 3. Set: VakıfBank -Fenerbahçe Opet: 22-25
- 4. Set: VakıfBank -Fenerbahçe Opet: 25-18