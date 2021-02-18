Şampiyonluk maçı ertelenen Serdar Avcı, altın kemere kilitlendi

Tanzanyalı Pascal Ndomba ile Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki UBO (Universal Boxing Organization) dünya şampiyonluğu karşılaşması, rakibinin corona virüsüne yakalandığını belirterek ülkesinden gelmemesi nedeniyle ertelenen Serdar Avcı, federasyonun belirleyeceği başka bir rakiple unvan maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Serdar Avcı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “13 Şubat’ta Kiev’de yapılması gereken maça rakibim gelmedi. Kovid-19 olduğunu söylediler. Fakat kendisi ceza aldı. Federasyonun kararı ile rakibim maça çıkmadığı için şampiyonluk kemeri boşa düştü. 2 ay içinde yeni bir rakip ile Ukrayna’da maça çıkacağım. Hazırlıklara şimdiden başladık. Bakalım rakibim kim olacak? Karşıma kim çıkarsa çıksın kemeri kazanıp ülkeme götüreceğim” dedi.

“MAÇA ÇOK CİDDİ HAZIRLANACAĞIM”

Altın kemer maçı için çok ciddi bir hazırlık süreci geçireceğini belirten Avcı, “İstanbul’da bir hafta kaldıktan sonra yeniden Ukrayna’ya gelerek Dnipro kentinde kampa gireceğim. Ayçın Özsakabaşı ve Kadıköy Boks Spor Kulübü Başkanı, ana sponsorum Osman Demirtaş da kamp sürecinde yanımda olacak. Dnipro’daki sparring antrenmanlarının ardından, Kiev’e gelerek kendi antrenörümle teknik antrenmanları tamamlayacağım. Ülkem için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

Serdar Avcı’nın kardeşi Arda Tamer Avcı, 13 Şubat’ta Ukrayna’da çıktığı maçta hafif sıklette UBO kıtalararası şampiyonluk kemerini kazanmıştı.