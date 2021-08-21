Samsun’da başpehlivan Recep Taslak

Samsun’un 19 ilçesinde düzenlen "3. Yaz Şenliği Karakucak Güreşleri"nde Recep Taslak başpehlivan oldu.

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Engizspor Kulübü tarafından Engiz Mahallesi’nde düzenlenen güreşlere 340 pehlivan katıldı. Kıran kırana geçen güreşler sonunda dereceye girenler protokol tarafından ödüllendirildi. 43 baş pehlivanın katıldığı başpehlivanlık güreşlerinde finalde Recep Taslak ile Mustafa Özdemir karşılaştı. Rakibini tuş eden Recep Taslak, 3. Yaz Şenliği Karakucak Güreşleri’nin başpehlivanı oldu.

Güreş alanının yanında kurulan 19 Mayıs İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara aşı yapıldı. Aşı uygulamasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, uygulamadan memnun olduğunu söylediler.