Sanal dünyadan pistlere! Cem Bölükbaşı: Formula 1’de de yarışacağım

AYKUT COŞKUN – SÖZCÜ / Türkiye’nin yarış dünyasında son dönemdeki en büyük yeteneklerinden biri olan Cem Bölükbaşı, sanal dünyadaki başarılarının ardından gerçek pistlerde gerçek yarış araçlarıyla ülkemizi temsil etmeyi sürdürüyor. 2017'de Fernando Alonso'nun E-Spor takımına seçilmesiyle adını duyuran genç sporcu Sözcü HaftaSonu'na kariyerini ve hedeflerini anlattı:
“Benim için aslında hemen hemen 5 yaşımdayken başladı. Bisikleti çok hızlı kullanıyorum diye babam beni motorkros pistine götürdü ve 6 yaşımdayken Türkiye Motokros Şampiyonu oldum. Ardından karting yarışı serüvenim başladı. Almanya, İngiltere, İtalya ve Kıbrıs'ta düzenlenen karting şampiyonalarına katıldım. Formula 4 ve Formula 3 takımlarıyla test sürüşlerine de çıktım.”
“Çok zevkliydi öncelikle, dünyanın en yetenekli pilotlarına karşı sanal ortamlarda kıyasıya mücadele ettik. Umarım en yakın zamanda bir gün gerçek pistlerde mücadele edebiliriz.”
“BORUSAN Otomotiv Motorspor ile başladı. Benim ilk defa gerçek pistlere yarışmama vesile oldular ve 2020'de, ilk yılımızda Avrupa ikincisi olduk. Devamında da bu sene ilk defa Formula 3 Asya'da yarışma şansı elde ettim. Beni en zorlayan şey kesinlikle işin fiziksel hazırlık kısmıydı. Bir yıl içinde 500 saatim spor salonunda geçti. Maksimum performans için vücudunuzu en iyi şekilde o yüksek hıza alıştırmanız gerekiyor.”
“Çocukluk hayallerimden bir tanesi gerçekleşmiş gibiydi, öyle bir pistte yarış kazanmak ve İstiklal Marşı'nı dinlemek, çok da kelimelerle anlatılacak bir şey değildi, çok çok mutlu ve gururluydum.”
“Zorlu bir süreçti. Hem pist dışında hem de pist üstünde antrenmanları sonuna kadar değerlendirip en iyi şekilde hazırlandım. Çok zorlu bir süreçti, son derece de yoğundu. Bir ayda 15 yarış yapmak hiç kolay değildi ama çok güzel geçti. Beklediğimden, beklediğimizden çok daha başarıyla tamamladık. Gece yarışı tabii ki de ayrı bir zevk kattı.”
“Görüşmelerimiz devam ediyor ama şu anda netleşen bir yarış yok, önümde birçok seçenek var, hepsini değerlendiriyoruz. Bu kulvarda bireysel performansa ek sponsor desteği de çok önemli. Yarışların devamında zamanda beni bu yolda destekleyecek sponsorluklar da kritik önem taşıyor.”