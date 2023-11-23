Satrancın ustaları hamlelerini Cumhuriyetin 100. yılı için yapıyor

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından, Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle düzenlenen “Cumhuriyetin 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası” ilk tur maçlarıyla başladı. Ülkemizin önde gelen 12 satranç sporcusunu bir araya getiren kupada beş turun ardından eleme sistemi uygulanacak. 100. Yıl Kupasını kazanan isim, yarı final ve final maçlarının ardından 27 Kasım’da belli olacak.

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Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından İş Bankası'nın desteğiyle düzenlenen “Cumhuriyetin 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası” Ankara'da 22-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Kupa heyecanı, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde ülkemizin birbirinden kuvvetli 12 sporcusunun yaptığı ilk hamlelerle başladı. Sporcular arasında Büyükusta (GM) Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal, GM Dragan Solak, GM Emre Can, GM Cem Kaan Gökerkan, GM Mert Yılmazyerli, Uluslararası Usta (IM) Ediz Gürel, IM Ekaterina Atalık, Kadın Büyükusta (WGM) Kübra Öztürk Örenli, Kadın FIDE Ustası (WFM) Gülenay Aydın, WFM Zeynep Çiftci ve Kadın Uluslararası Usta (WIM) Hayale İsgenderova yer alıyor.

“SATRANCIN VE CUMHURİYETİMİZİN DEĞERLERİNİN ÖRTÜŞTÜĞÜNE İNANIYORUZ”

Kupanın açılış töreninde konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, TSF ile İş Bankası arasında 2005 yılında başlayan, zaman içinde daha da derin ve köklü hale gelen bir bağ bulunduğunu belirterek, “Gelecek yıl 100'üncü yaşımızı kutlayacağız ve bunun neredeyse 5'te 1'inde satranç hep hayatımızda yer aldı. Daha fazla gencimizi, çocuğumuzu satrançla tanıştırmak, bu sporu sevdirmek, yeni sporcular yetiştirmek ana hedeflerimizden biri haline geldi” dedi.

Cumhuriyetin 100. Yılı Türkiye İş Bankası Kupası'nın ise kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Sözen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Satrancın etik değerleri ve sporcularına kattıkları ile Cumhuriyetimizin değerlerinin çok örtüştüğüne inanıyoruz. Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün siyasi bağımsızlığın ancak iktisadi bağımsızlıkla sağlanabileceği vizyonundan yola çıkarak hayata geçirdiğimiz İktisadi Bağımsızlık Müzemizde bu turnuvanın gerçekleşmesinin anlamlı olacağını düşündük. Atatürk'ün de bizzat ziyaret ettiği bu tarihi binada Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir turnuva düzenlemek istedik. Ne mutlu ki satrancın çok kıymetli sporcularının, ustalarının yer aldığı, çok üst düzeyde bir turnuva oluyor. Eminim tüm satranç camiası için de heyecan verici bir etkinlik olacak. Hem başta Sayın Gülkız Tulay olmak üzere tüm Türkiye Satranç Federasyonu ailesine hem de bu anlamlı turnuvaya katılarak, manevi değeri çok yüksek olan 100. yıl kupasını kaldırmak üzere hamle yapmaya hazırlanan sporcularımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılar diliyorum.”

“BU KUPADA BÜYÜK BİR EMEK VAR, BÜYÜK BİR COŞKU VAR”

Cumhuriyetin kuruluşunun 100.yılında, Türkiye Satranç Federasyonu'nun ana sponsoru Türkiye İş Bankası ile Cumhuriyetin 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası'nı düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirten Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay şunları söyledi:

“Türk satrancının başarı hikayesinde bize yol arkadaşlığı yapan ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası ile tarihimizin simge yapılarından Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde bu anlamlı turnuvaya imza atmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Bu kupada büyük bir emek var, büyük bir coşku var. Cumhuriyetimizin 100.yılına çok yakışan bir turnuva oluyor. Ülkemizin en kuvvetli sporcuları arasında yer alan 12 başarılı ustamız yarışıyor. Müthiş bir mücadele olacak. Türk satrancı son yıllarda dünyada başarıları ile fark yaratan bir noktaya geldi. Gençlerimizin hayalleri, hedefleri büyüdü. Başarı hikayeleriyle, mücadeleleriyle kazandıkları Avrupa, Dünya ve Olimpiyat dereceleriyle, dünyanın en iyileri arasına giren, dünya otoriteleri tarafından övgüyle bahsedilen sporcularımızla gurur duyuyoruz. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran nezdinde tüm İş Bankası Ailesine ve emeği geçen herkese böylesi anlamlı bir turnuvanın düzenlenmesine vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Türk satrancını hak ettiği noktaya taşımak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ‘Yerinde duran, geriye gidiyor demektir… İleri, daima ileri!' anlayışı ile hep daha iyiye ulaşmak için çalışacağız. Bu ülkenin aydınlık geleceği için satrancın evrensel ilkeleri ile yürüyen gençlerin önemine yürekten inanıyoruz. Tüm sporcularımıza başarılı ve keyifli bir turnuva geçirmelerini temenni ediyor, Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü bir kez daha gönülden kutluyorum.”