Selvi İlyasoğlu tarihe geçti! Atatürk’ün izinde…

MACARİSTAN'IN başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda kızlar 57 kiloda Türkiye'yi temsil eden Selvi İlyasoğlu altın madalya kazandı. Sırasıyla ABD'li Savannah Marina Cosme, çeyrek finalde Moğol Khaliun Byambasuren, yarı finalde Rus Angelina Pervukhina'yı mağlup eden 16 yaşındaki sporcumuz, finalde İsveçli Tindra Olivia Dalmyr'i 4-0 yenerek ‘yıldız kızlarda ilk dünya şampiyonu Türk sporcu' unvanıyla tarihe geçti.
Köyceğiz'de yaşayan Selvi, Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Muğla şubesinin bursuyla Naip Hüseyin Anadolu Lisesi'nde okuyor ve 10. sınıf öğrencisi. Öte yandan, Budapeşte'de serbest 92 kiloda mücadele eden Rıfat Eren Gıdak da altın madalya kazandı.
Tebrikler Selvi İlyasoğlu
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Muğla Şubesi burslu öğrencisi, #Selviİlyasoğlu, Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Altın Madalya alarak Dünya Birincisi oldu. pic.twitter.com/vQVWVp3AKb
— ÇYDD-Çağdaş Yaşam (@CagdasYasamDD) July 23, 2021