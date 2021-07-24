Selvi İlyasoğlu tarihe geçti! Atatürk’ün izinde…

MACARİSTAN'IN başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda kızlar 57 kiloda Türkiye'yi temsil eden Selvi İlyasoğlu altın madalya kazandı. Sırasıyla ABD'li Savannah Marina Cosme, çeyrek finalde Moğol Khaliun Byambasuren, yarı finalde Rus Angelina Pervukhina'yı mağlup eden 16 yaşındaki sporcumuz, finalde İsveçli Tindra Olivia Dalmyr'i 4-0 yenerek ‘yıldız kızlarda ilk dünya şampiyonu Türk sporcu' unvanıyla tarihe geçti.

İlginizi Çekebilir 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda okçuluk karışık takımı yarı finale çıktı

10. SINIF ÖĞRENCİSİ

Köyceğiz'de yaşayan Selvi, Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Muğla şubesinin bursuyla Naip Hüseyin Anadolu Lisesi'nde okuyor ve 10. sınıf öğrencisi. Öte yandan, Budapeşte'de serbest 92 kiloda mücadele eden Rıfat Eren Gıdak da altın madalya kazandı.