Şennur Demir: Sanki 39 yıldır bu anı bekliyormuşum

Milli boksör Şennur Demir, ''Sanki 39 yıldır bu anı bekliyormuşum. Ben gerçekten son nefesime, terimin son damlasına kadar mücadele ettim. 27-28 yaşında spora başladım, yıllardır bu anın hayalini kurdum'' dedi.

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İstanbul’da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 81 kilo finalinde milli boksör Şennur Demir, Khaija Mardi’yi mağlup ederek altın madalya kazandı. Karşılaşmanın ardından Şennur Demir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok heyecanlı olduğunu ve bu şampiyonluğu yıllardır beklediğini belirten Demir, ”Çok heyecanlıyım. Sanki 39 yıldır bu anı bekliyormuşum. Ben gerçekten son nefesime, terimin son damlasına kadar mücadele ettim. 27-28 yaşında spora başladım, yıllardır bu anın hayalini kurdum. Bir sürü sakatlık geçirdim, bırakma evresine geldim. Yaşım çok olduğu için bırakmamı söyleyen çok kişi oldu. Ben 34 yaşında Dünya 3üncüsü oldum, 36 yaşında ise Dünya 2ncisiydim. 39 yaşında Dünya Şampiyonu oldum. Hiç kimse inandığı şeylerden vazgeçmesin. Ben inandım. Çok şükür Allah nasip etti” diye konuştu.

‘BUNU BİZ TÜRKİYE OLARAK HAK ETTİK’

Kadın Milli Boks Takımı Kaptanı olarak her daim takım arkadaşlarına destek olduğunu aktaran tecrübeli boksör, ”Ben milli takım kaptanıyım. Ben en mutsuz olduğum anda bile bütün arkadaşlarıma güldüm. Beni üzgün görürlerse takımımın da morali bozulur diye ben hep güldüm. Hep arkadaşlarıma destek oldum. Hepsine teşekkür ediyorum. Okulum sabah bana bir video göndermiş. Öğrencilerime, hocalara teşekkür ediyorum. Bunu biz Türkiye olarak hak ettik. Basın mensupları olmazsa bizi kimse bilmez. Basın, bizim elimiz, kolumuz, gözümüz. Sizin sayenizde 80 milyon kişi finale çıkıyoruz, 80 milyon kişi seviniyoruz” ifadelerini kullandı.