Serena Williams bir yıl sonra geri dönüyor

Kariyerinde 23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan ABD'li tenisçi Serena Williams, bir yıllık aranın ardından kortlara dönmeye hazırlanıyor.

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Dünyaca ünlü ABD’li tenisçi Serena Williams, kortlara geri döneceğinin sinyalini verdi. Sakatlığı nedeniyle bir yıldır kortlardan uzak kalan Serena Williams, yaptığı paylaşımla Wimbledon Tenis Turnuvası’nda yer alacağını açıkladı.

Serena Williams, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda isminin baş harfleri ve Wimbledon’ın oynandığı All England Lawn Tenis Kulübü’nün posta kodunu yazarak “SW ve SW19. Bu bir randevu. 2022’de orada görüşürüz” ifadelerini kullandı.

WIMBLEDON’I 7 KEZ KAZANDI

Son olarak 2021 Wimbledon Tenis Turnuvası’nda korta çıkan 40 yaşındaki sporcu, sol bacağındaki sakatlık nedeniyle ilk tur maçından çekilmişti. O günden bu yana turnuvalarda boy göstermeyen Serena Williams’ın kariyerinde 23 Grand Slam şampiyonluğu bulunuyor.

Wimbledon tenis turnuvasında sonuncusu 2016’da olmak üzere 7 kez mutlu sona ulaşan Serena Williams, şu anda dünya sıralamasında 1208. sırada yer alıyor.