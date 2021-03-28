Sergio Perez: Kazanmak için hazırız

Formula 1'de gösterdiği istikrarlı performansların ardından Red Bull Racing'e katılan Sergio Perez, yeni takımı ve aracından memnun. Geçen senenin sondan bir önceki yarışı olan Bahreyn GP'sinde kariyerinin ilk birinciliğine erişen Meksikalı pilot, Red Bull Racing gibi sürekli şampiyonluğu kovalayan bir takımın pilotu olmasının kendisini çok özel hissettirdiğini belirtti ve şunları söyledi:

ARACI GELİŞTİRİYORUZ

“Red Bull Racing aracında olmak tarifsiz. RB16B'nin oldukça büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Sürekli gelişmeler yapıyoruz. Kullanırken daha rahat hissetmek için koltukta bir değişiklik yaptık. Kemer ayarlarını değiştirdik. Güzel sonuçlar için araç içinde rahat olmak ve araca güvenmek çok önemli. Biz de Red Bull Racing ve RB16B ile bu güzel sonuçları almaya hazırız.”

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TARAFTARLA GÜZEL

“Hedef her zaman kazanmaktır. Tabii ki zirveye çıkmak ve kazanmak bir süreç ancak yeni aracımız RB16B'nin kazanmak için yeterli olduğunu

düşünüyorum. Tabii ki bizi kolay bir sezon beklemediğinin de farkındayız. Umarım bu olağanüstü süreç biter. Taraftar olduğunda duygu yoğunluğu da paylaşımı da daha fazla oluyor. Bu ne zaman gerçekleşecek bilmiyoruz ama umarım yakın zamanda olur.”

MAX BÜYÜK BİR YETENEK

Takım arkadaşı Max Verstappen'den övgüyle bahseden Meksikalı, “Doğal bir yeteneği var. Teknik olarak da kendisini çok iyi yetiştirmiş durumda. Bu sene birlikte, takım için ne kadar çok puan alabilirsek o kadarını elde etmek için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

Pandemi nedeniyle geçen sene yapılamayan Meksika GP'sini dört gözle beklediğini dile getiren Perez “Bu bizim bir milli rüyamız. Meksikalılar çok eğlencelidir. Ve tam anlamıyla da bizim arkamızdalar. Biliyorum ki Meksikalılar da yarış zamanını iple çekiyorlar” dedi.