Sevgilisini öldüren eski paralimpik atlet Oscar Pistorius, tahliye ediliyor

2013 yılında kız arkadaşını silahla vurarak öldüren ve bunu kasten yapmadığını iddia eden ancak 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius'un, şartlı tahliye yasası kapsamında, 4 Ocak'ta hapisten çıkacağı açıklandı.

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Dokuz yıl önce kız arkadaşı Reeva Steenkamp’ı öldürdüğü gerekçesiyle hapse atılan Güney Afrikalı eski paralimpik yıldız Oscar Pistorius, şartlı tahliye yasası kapsamında, 4 Ocak’ta hapisten çıkacağı açıklandı.

Karbon fiber protez bacakları nedeniyle “Blade Runner” olarak bilinen Pistorius, paralimpik şampiyon olarak bir halk kahramanından hüküm giymiş bir katile dönüşmüştü. Pistorius 2013 yılının Sevgililer Günü’nde Steenkamp’ı vurarak öldürdü.

Pistorius 2014 yılında yüksek mahkeme tarafından kusurlu cinayet suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak savcıların temyiz başvurusu üzerine 2015 yılının sonlarında Yüksek Temyiz Mahkemesi onu daha ciddi bir suç olan cinayetten suçlu buldu.

Savcıların istediği 15 yıllık asgari sürenin yarısından daha az olan toplam cezası 2016 yılında 6 yıla uzatıldı.

2017 yılında Yüksek Mahkeme, altı yıllık hapis cezasının “şok edici derecede hafif” olduğunu söyleyerek toplam cezasını iki katından fazla artırarak 13 yıl 5 aya çıkardı.

Ceza İnfaz Hizmetleri Departmanı Cuma günü yaptığı açıklamada, “Bay Pistorius cezasının geri kalanını toplum ıslahı sisteminde tamamlayacak ve cezası sona erene kadar şartlı tahliye koşullarına uygun olarak denetime tabi tutulacak” dedi.

Pistorius ve Steenkamp ailesinin avukatları yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.