Sevilay Öztürk sözünü tuttu, madalya ile döndü!

'Balık kız Sevilay', Sözcü'ye verdiği "Madalya getireceğim" sözünü tuttu Tokyo'dan bronz madalya getirdi. Sevilay Öztürk, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede 50 metre sırtüstü S5’de bronz madalya alarak ülkemize bu dalda tarihinin ilk madalyasını kazandırdı.

Ahmet KAYA

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Yüzme tarihimizde bir ilk yaşandı. Milli sporcumuz Sevilay Öztürk, yüzmede paralimpik tarihimizin ilk madalyasını kazandı. 17 yaşındaki sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede 50 metre sırtüstü S5 branşında bronz madalya alarak Türkiye'e bu dalda tarihinin ilk madalyasını kazandırdı. Alleben Yüzme Havuzu'nda haftada 15 saat Bedensel Engelliler Yüzme Federasyon Teknik Kurul Başkanı Mehmet Ali Albas ve Teknik Kurul Üyesi antrenör Elnaz Khalıl Pour Maleki nezaretinde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıklarını gerçekleştiren ‘Balık Kız' lakaplı Sevilay Öztürk, SÖZCÜ HaftaSonu Gazetesi'ne verdiği röportajda, olimpiyatlara çok iyi hazırlandığını ve mutlaka madalya kazanacağını söylemişti.

İLK SPORCU OLARAK TARİHE GEÇTİ

Sevilay Öztürk, Türk sporcu Sümeyya Boyacı ile birlikte girdiği yarışta ilk üçe girerek final yarışmalarında mücadeleye hak kazandı. Eleme yarışında hocalarının taktiğiyle gücünü gizleyerek etabı 44.16'lık derecesiyle tamamlayan Sevilay Öztürk, finalde ise Çin adına yarışan ve 37.18'lik rekor derecesiyle yarışmayı birinci olarak bitiren Dong Lu ve 43.02'lik sürede ikinci olarak gümüş madalya almayı hak kazanan İspanyol Terasa Perales'in ardından 43.48'lik zamanıyla bronz madalyaya uzandı. Öztürk, böylelikle Türkiye'ye paralimpik oyunlarda yüzme branşında madalya getiren ilk sporcu olarak tarihe geçti. Yarışmanın hemen ardından Sevilay Öztürk'ü sarılarak kutlayan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem

Kasapoğlu, “Allah seni nazardan saklasın. Bu dalda Türkiye'nin ilk madalyasını kazandın biliyorsun değil mi? Bu madalya altının habercisi” dedi. Sevilay Öztürk, duygularını dile getirirken Alleben Yüzme Havuzu'nun kapılarını açarak rahat bir şekilde çalışmasını sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na, ailesine ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Öztürk, şunları söyledi: “Madalyamı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kazandım. Bu da benim için çok anlam ifade ediyor. Arkamda duran herkese çok teşekkür ediyorum. Çok zordu ama çalışarak bunu başardım. Bundan sonra hedefim dünya şampiyonu olmak. Doğrusu, yarım saat önce bronz madalya hayali kurmuştum ve hayalim gerçekleşti. Bayrağımızı dalgalandırdığım için çok mutluyum. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalyamın rengi farklı olacak. Şu an çok mutluyum. Bu mutluluk, anlatılmaz yaşanır. Olimpiyatlarda toplamda 9 yarışa girdim. Hepsinde final yaptım, sadece 100 metrede olmadı. O da çok zordu. Çok mutluyum.”

“MADALYA İLE DÖNECEĞİM” DEMİŞTİ

Ülkemizin gururu 17 yaşındaki ‘Balık Kız' lakaplı Sevilay Öztürk, 9 Temmuz'da SÖZCÜ

HaftaSonu'na verdiği röportajda, olimpiyatlara çok iyi hazırlandığını ve mutlaka madalya

kazanacağını söylemişti. Öztürk, madalyanın rengiyle ilgili soruyu ise, ‘Madalya getireceğim.

Ama rengini bilemem' şeklinde yanıtsız bırakmıştı. Sevilay'ın o röportajından akılda kalanlar

şunlar: “Bugüne kadar 120 madalya kazandım. Madalya müzemi zenginleştirip bayrağımızı

dalgalandırmaya devam edeceğim.”