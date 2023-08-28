Seyirlik kule! Milyonlarca lira harcandı ama…

Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları için 2011 yılında milyonlarca lira harcanarak Erzurum’da yaptırılan kayakla atlama kulelerinde yaşanan sorunlar nedeniyle, 2015 yılından beri milli sporcular kamp ve antrenman yapamıyor.

Orhan BOZKURT

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2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları için Erzurum’da Palandöken ilçesi Kiremitliktepe'de inşa edilen Türkiye'nin ilk ve tek kayakla atlama kulelerine devlet o tarihte 100 milyon lira bütçe ayırdı.

2014 yılında pistlerde yaşanan kayma ve bakım onarım için ise iki kez ihaleye çıkarılan tesislere 100 milyon liraya yakın masraf daha yapıldı. Ardından önceki yıllarda sporcuların kalması için yapılan Kule Otel’in (TOHM Merkezi) yeniden dizaynı ve tefrişatı, tesislerin çevre düzenlemesi ve pistlerin onarımı için 200 milyon liraya yakın para harcandı.

2011 YILINDA ERDOĞAN AÇMIŞTI

Açılışı Ocak 2011’de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen ve uluslararası kamplar ile organizasyonlara ev sahipliği yapması planlanan tesislerde, inşasından itibaren yaklaşık 400 milyon lira harcanmasına rağmen Atlama Milli Takımı 2015 yılından itibaren kamp yapamıyor.

Tesislerde yalnızca minik ve yıldız altyapı kayakçılarının kullandığı 20-40 ve 60'lık rampalardan atlanıyor, 90 ve 120'lik rampalardan ise atlayış gerçekleştirilemiyor. Atlama A ve B Milli Takımlarımız uluslararası müsabakalara hazırlık kamplarını Slovenya, Avusturya, Almanya ve Finlandiya gibi ülkelerde yaparak yüzbinlerce Euro harcamak zorunda kalıyor.

“YILLARDIR YURTDIŞINDA KAMP YAPIYORUZ”

Dünya Kupası ve FIS CUP Yarışları için Slovenya'da hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Türkiye Kayak Federasyonu Atlamadan Sorumlu As Başkanı Cafer Nuroğlu, “Milli Takım Başantrenörümüz Nejc Frank nezaretinde Slovenya'nın Planica Kayak Merkezi’nde kamp yapıyoruz. 2015 yılından beri kulelerden atlayış olmuyor. A ve B Milli Takımımız yıllardır yurtdışında çalışmak zorunda kalıyor” dedi. Kayakla Atlama Milli Takımı olarak yaz ve kış kamplarını sürekli yurtdışında yaptıklarını söyleyen Nuroğlu, “A takımda 7, B takımda ise 9 sporcumuz bulunuyor. A takımımız yılın 7-8 ayı sürekli yurtdışı kamplarında. Bütçe yetersizliği nedeniyle B takımımız yalnızca 1-2 ay kamp yapabiliyor. Yılda yaklaşık 150-200 bin Euro kamplara para harcıyoruz, yabancılara dünyanın dövizini ödüyoruz” diye konuştu.

Son yapılan ihale ile tesislerin yenilendiğini hatırlatan Nuroğlu, “Mevcut otel ve çevre düzenlemesi tamamlandı ancak pistler henüz hazır değil. 90 ve 120'lik rampalardan atlayış yapılamıyor. Pistler için çok özel cihazlar ve uzman ekipler gerekiyor. Bizim firmalar bu işten anlamıyor” dedi.

TESİSİMİZ KISA SÜREDE FAALİYETE GEÇECEK

Tesislerin kısa süre içinde faaliyete geçeceğini belirten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise, “Otel bitti, içerisindeki tüm tefrişatı ve çevre düzenlemesi tamam. Pistlerle ilgili Almanlar gelip inceleme yaptılar. Hazırladıkları çalışmayı bakanlığa gönderdik, onay bekliyoruz. Pistlerin ağaç kaplama olması yönünde Almanların tavsiyesi var. En kısa sürede mevcut tesisteki sorunları çözüp faaliyete geçireceğiz” diye konuştu.