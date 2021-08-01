Simone Biles

Sözcü gazetesi yazarı Ercan Taner, Sözcü HaftaSonu için köşesini ABD'li jimnastikçi Simone Biles için ayırdı.

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14 Mart 1997'de, Ohio'da dünyaya merhaba dedi. Küçüklüğü talihsizliklerle geçti. Babası aileyi terk etmişti. Annesi uyuşturucu bağımlısıydı. Aileye bakamıyordu. Simone, beş yaşını bitirmeden, büyükbabası onu korumaya aldı. Artık, sorunlarla dolu bir ailenin içinde yetişmeyecekti. Simone, aradan yıllar geçse de kendisine ve kızkardeşine büyük bir özveri ile bakan büyükannesini daima “anne” olarak çağırdı. İlkokul eğitiminden sonra ortaokul eğitimini evde aldı. Kariyerine 2011 yılında başlamış ve çok yetenekli bulunmuştu. Evde eğitim alırken, antrenmanlarına saatler ayırabiliyordu. 2015 yılında mezun oldu. Kariyerine başladığı 2011 yılında, “American Classic”, onun yetişmesinde büyük katkısı olan eğitim yuvası oldu. Jimnastik deyimleriyle tonoz ve balans girişi, dördüncü kat egzersizleri yaptı. Pek çok şampiyonaya katıldı.

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Dünya şampiyonlukları, onun gibi bir yetenek için zor olmadı. Bu arada, kendi ülkesinde hep şampiyondu… Rio Olimpiyatları'nda yine tarih yazdı. Shannon Miller'in 1996 yılında kırdığı rekoru, olimpiyat ve dünya şampiyonluklarıyla kendi eline geçirdi. Ama her şey bir kaderdi. Büyükanne ve büyükbaba, ona ve kardeşine her türlü desteği vermese, bugün Simone Biles efsanesi olmayacaktı. Bize küçük gelen ayrıntılar, onun için altın bir kapının açılmasına yol açmıştı…