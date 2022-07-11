Sinop’ta güreş ağalığında yeni rekor

Bu yıl 14.’sü düzenlenen Sazlı Akbaş Köyü Güreş Festivali yoğun katılımla gerçekleşti. Festivalde güreş ağalığı için rekor rakam ödendi.

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Sinop’ta pandemi nedeniyle iki yıl aranın ardından büyük coşkuyla kutlanan 14. Sazlı Akbaş Keşkek ve Güreş Festivali yoğun katılımla gerçekleşti. Festivalin bu yılki başpehlivanı Bayazıd Mehmetbeyoğlu oldu.

Sazlı Akbaş Köyü Güreş Festivali’nde güreş ağalığı ihalesi ise Sinop'ta rekora imza attı. Kıyasıya geçen yarışta güreş ağalığı ihalesini 85 bin TL'ye İstanbul'da yaşayan Sinoplu iş insanı Temel Albayrak aldı. Davul-zurna eşliğinde sevinç turu atan Albayrak, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Güreş ağası Albayrak, İstanbul'da ticaretle uğraştığını ama doğup büyüdüğü topraklardan kopmadıklarını söyledi. Albayrak, “Elimizden geldiği kadar köyümüze katkı yapmaktan gurur duyuyorum. Milleti eğlendirebildiysek, halkımıza hizmet verdiysek ne mutlu bize. Güreş ağalığı rekoru Sazlı Akbaş'a aitse bundan gurur duyuyorum. Sinop için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.